Над Севастополем снова взрывы, оккупанты говорят, что сбили БПЛА

Над Севастополем снова взрывы, оккупанты говорят, что сбили БПЛА
Фото: Скриншот видео

Так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев сообщил, что над городом сработало ПВО, по его данным сбили БПЛА, сообщает Украинская правда.

﻿Об этом Развожаев написал в Telegram.

"Над морем отработали системы ПВО. Сбили БПЛА. Все хорошо, сохраняем спокойствие".

Предыстория:

  • Последние несколько дней из Севастополя периодически сообщают о взрывах, однако официально их никто не комментирует. Развожаев как-то сообщил, что в районе города работает ПВО.
  • 22 августа оккупационные власти Севастополя начали проверку бомбоубежищ после серии взрывов, несмотря на заверения в надежности ПВО.

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