Над Севастополем снова взрывы, оккупанты говорят, что сбили БПЛА
Так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев сообщил, что над городом сработало ПВО, по его данным сбили БПЛА, сообщает Украинская правда.
Об этом Развожаев написал в Telegram.
"Над морем отработали системы ПВО. Сбили БПЛА. Все хорошо, сохраняем спокойствие".
Предыстория:
- Последние несколько дней из Севастополя периодически сообщают о взрывах, однако официально их никто не комментирует. Развожаев как-то сообщил, что в районе города работает ПВО.
- 22 августа оккупационные власти Севастополя начали проверку бомбоубежищ после серии взрывов, несмотря на заверения в надежности ПВО.