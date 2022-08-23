Макрон на Крымской платформе призвал не идти на компромиссы с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал не проявлять слабость по отношению к России и не идти с ней на компромиссы. По его словам, это вопрос свободы и мира во всех частях земного шара, сообщает Обозреватель.

Такое заявление французский лидер сделал во время второго саммита Крымской платформы, который проходит 23 августа в формате онлайн. Он отметил, что государство-террорист нарушило свои обязательства.

"Россия сделала свой выбор, несмотря на принятые на себя обязательства... Мы не должны проявлять никакой слабости, никакого духа компромисса, потому что речь идет о свободе для всех и о мире во всех частях земного шара" , – заявил Макрон во время второго саммита Крымской платформы.

Он призвал Россию прекратить военные действия и вывести войска с территории Украины.

Напомним: 16 августа Макрон посетил Киев вместе с федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцом, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Иоганнисом. Политики провели переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

Первая цель визита политиков состояла в том, чтобы продемонстрировать поддержку Украине и попытаться преодолеть критику со стороны президента Зеленского за ограниченную и медленную реакцию на поставку оружия. Накануне Макрон заявил, что Европе пора придать уверенность Украине в ее стремлении к сообществу ЕС.

Находясь в украинской столице, Макрон высказал мнение, что ближайшие недели будут очень тяжелыми для Украины и мирового сообщества, и заверил украинцев в европейской поддержке и единстве.