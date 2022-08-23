Шмыгаль назвал сроки, когда Украина будет готова к вступлению в ЕС

Украина надеется, что уже до конца 2024 года будет готова к вступлению в Европейский союз, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает правительственный портал.

В частности, премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров отметил, что в июне удалось добиться чтобы, чтобы ЕС отменил все пошлины и квоты на украинский экспорт. С июля заработал "транспортный безвиз", и на сегодня выполнено уже около 70% Соглашения об ассоциации с ЕС.

"До конца года будет введен "таможенный безвиз". Далее промышленный и цифровой. Евроинтеграционная работа не прекращалась ни на день. И уже до конца 2024 года мы планируем полностью быть готовыми вступить в Европейский союз. Это наш ценностный и цивилизационный путь" , - добавил он.

Напомним, ранее в правительстве говорили, что Украине не хватает от партнеров политической ясности по поводу следующих шагов на пути к вступлению в ЕС.

При этом ожидается, что в конце 2022 года Киев потребует от Брюсселя назвать сроки присоединения к блоку.