В Белгородской области России горят боеприпасы, эвакуируют население
В Белгородской области России горят боеприпасы, эвакуируют население. Местная власть утверждает, что якобы это под ярким солнцем "сработал эффект линзы", сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.
"В результате жаркой погоды (сработал эффект линзы) в районе села Тимоново произошло самовозгорание боеприпасов, которые еще не успели обезвредить сапёры".
Гладков успокаивает, что "пострадавших нет".
По его словам, часть сельчан эвакуировалась самостоятельно, часть – вывезли в санаторий.