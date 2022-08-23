В Белгородской области России горят боеприпасы, эвакуируют население. Местная власть утверждает, что якобы это под ярким солнцем "сработал эффект линзы", сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

"В результате жаркой погоды (сработал эффект линзы) в районе села Тимоново произошло самовозгорание боеприпасов, которые еще не успели обезвредить сапёры".

Гладков успокаивает, что "пострадавших нет".

По его словам, часть сельчан эвакуировалась самостоятельно, часть – вывезли в санаторий.