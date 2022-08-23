Шмыгаль рассказал, сколько потратили на оборону с начала большой войны

Расходы государственного бюджета с начала полномасштабного вторжения России составляют около 1 триллиона гривен, из них на оборону и безопасность потратили более 420 миллиардов, сообщает Экономическая правда.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"Более 420 млрд грн было потрачено на оборону и безопасность нашей страны. То есть более 40% всего, что мы тратили из государственного бюджета, – это потребности армии" , – глава правительства.

Из них 288 млрд. грн. потратили на зарплаты военных, еще 135 млрд. грн. – на приобретение и ремонт военной техники, закупку боеприпасов и продукции оборонного назначения.

Шмыгаль подчеркнул, что, несмотря на войну и сложности, украинцы сознательны как никогда и платят налоги. Это помогает украинской армии и военным.

"Остальные расходы государства финансируются за счет помощи наших международных союзников и заимствований через военные облигации" , - добавил глава Кабмина.

В частности, Украина уже получила более 14 млрд. долларов внешнего финансирования от союзников. До конца года планируется привлечь еще от 12 до 16 млрд долларов.

Напоминаем:

В июле расходы общего фонда государственного бюджета составили 174,9 миллиарда гривен, из них на денежное содержание военнослужащих направили 62 миллиарда.