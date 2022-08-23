Зеленский об участии на саммите G20: это будет зависить от ситуации на фронте

Президент Владимир Зеленский заявил, что признателен за приглашение на саммит G20, но примет решение о своем участии в зависимости от ситуации на фронте, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила пресс-служба ОПУ, которая цитирует Зеленского во время встречи с представителями СМИ по результатам переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой в Киеве

"Я сказал, при каких условиях мы готовы там быть, и благодарны за то, что Украину пригласили. И в каком формате – это будет зависеть от многих факторов. Для меня, прежде всего, от того, что будет происходить на полях войны, на фронте".

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