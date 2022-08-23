Зеленский об участии на саммите G20: это будет зависить от ситуации на фронте
Президент Владимир Зеленский заявил, что признателен за приглашение на саммит G20, но примет решение о своем участии в зависимости от ситуации на фронте, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила пресс-служба ОПУ, которая цитирует Зеленского во время встречи с представителями СМИ по результатам переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой в Киеве
"Я сказал, при каких условиях мы готовы там быть, и благодарны за то, что Украину пригласили. И в каком формате – это будет зависеть от многих факторов. Для меня, прежде всего, от того, что будет происходить на полях войны, на фронте".
Что предшествовало:
- Индонезия ранее пригласила украинского президента Владимира Зеленского принять участие в саммите на Бали.
- Президент Индонезии Джоко Видодо в интервью Bloomberg News также сообщил, что президент России Владимир Путин планирует посетить саммит "Группы двадцати" на Бали в ноябре.