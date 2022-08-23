Боррель: Путин ожидает, что единство ЕС пошатнется под давлением цен на газ

Президент России Владимир Путин делает ставку на то, что объединенный ответ ЕС на его вторжение в Украину испытывает срыв, поскольку стремительный рост цен ударит по кошелькам европейских избирателей, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью AFP.

По словам Борреля, Путин видит "усталость европейцев и нежелание их граждан нести последствия поддержки Украины".

"Нам придется терпеть, распределить расходы внутри ЕС" , - сказал Боррель, предупредив, что удерживать 27 государств-членов вместе - это задача, которую нужно выполнять "день в день".

Работа Борреля состоит в том, чтобы поддерживать единый фронт, который, по мнению Брюсселя, являлся его козырем после попыток Москвы попытаться разделить союзников.

"Мы не должны забывать, что Европейский Союз - это объединение государств, имеющих разные подходы к России" , - сказал он.

На встрече глав МИД стран ЕС на следующей неделе Боррель предложит создать военную обучающую миссию ЕС для украинских сил, подобную той, которую поддерживают Британия и Канада.

"Мы должны оказать Украине поддержку, которая выходит за пределы поставки оружия. Столкнувшись с кем-то, кто отказывается остановить войну, мы должны иметь возможность противостоять" , - сказал он.

"Владимир Путин остается негибким. Мы должны продолжать давление из-за санкций и усиливать украинские силы" , - сказал Боррель.

Напомним, глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель выступил против предложения запретить въезд россиянам в ЕС.