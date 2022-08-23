Блинкен: мир должен давить на Путина, пока РФ не начнет уважать Украину
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что мировое сообщество должно увеличивать давление на президента РФ Владимира Путина, чтобы он начал уважать права украинского народа и государства, сообщает Обозреватель.
С категоричным заявлением Блинкен выступил на втором саммите Крымской платформы, который прошел 23 августа в режиме онлайн.
Госсекретарь США поддержал суверенитет и территориальную целостность Украины и поздравил нашу страну с наступающим Днем Независимости.
"Мы должны настаивать, что Крым – это Украина, что Донецк и Луганск – это Украина. Такой была наша позиция в 2014 году и такой она остается сейчас, в 2022. Мы должны и дальше повышать международное давление и цену для президента Путина и его сторонников, пока права украинского народа и его суверенного государства не будут надлежащим образом уважать", – констатировал он.
Блинкен также подчеркнул, что мир должен продолжать предоставлять Украине гуманитарную, безопасностью и политическую поддержку. госсекретарь пожелал украинцам удачи в борьбе за свободу.