Стефанчук анонсировал первый парламентский саммит Крымской платформы

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в своем выступлении на Втором саммите Крымской платформы анонсировал проведение ее парламентского саммита в Хорватии в конце октября, сообщает Европейская правда.

"Сегодня у меня большая честь и удовольствие анонсировать проведение первого парламентского саммита международной Крымской платформы, который состоится в конце октября – ориентировочно, как было озвучено, до 24-25 октября – в Республике Хорватия в городе Загребе" , – сказал Стефанчук.

По его словам, по договоренности с хорватской стороной Верховная Рада и сабор (парламент) Хорватии выступают соорганизаторами этого важного мероприятия.

"Таким образом, мы разворачиваем парламентскую деятельность международного измерения Крымской платформы" , – отметил глава украинского парламента.

Напомним, во Втором саммите Крымской платформы, который проходит в онлайн-формате, принимают участие около 60 представителей государств и международных организаций.

Крымская платформа – созданный в 2021 году международный формат, ставящий целью добиться деоккупации Крыма. Первый саммит состоялся в прошлом году тоже 23 августа в Киеве.

В нем приняли участие представители 47 государств и международных организаций, одобривших совместное межгосударственное решение о том, как действовать для прекращения аннексии и возвращения Крыма.