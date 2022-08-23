Зеленский рассказал, почему Россия начала полномасштабную войну

Президент Владимир Зеленский убежден, что Россия начала полномасштабную войну против Украины, потому что в 2014 году не получила достаточно жесткой реакции от мирового сообщества на оккупацию украинского Крыма, сообщает Новое время.

Во время брифинга по итогам саммита Крымской платформы Зеленский заявил, что на данном этапе переговоры с РФ невозможны. Президент отметил, что страна-агрессор о них никогда не думала, потому что приняла решение оккупировать всю Украину.

"Поскольку в 2014 году они приняли это решение и хорошенько им по роже мир не дал, они пошли дальше. А мы им по роже даем" , — сказал он.

Ранее Зеленский говорил, что переговоры возможны только при условии, что войска РФ покинут все территории Украины, включая Донбасс и Крым.

Он также отмечал, что на данном этапе Украина не готова к режиму прекращения огня.