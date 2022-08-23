СМИ: США перебросили в Польшу уже 12 истребителей F-22 Raptor

На авиабазе в Ласке представители польских и американских ВВС представили расширенную группировку истребителей пятого поколения F-22 Raptor. Всего в Польше на сегодняшний день базируется 12 "Рапторов", сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает издание Defence24.

По словам командира 90-й эскадрильи ВВС США Майкла Кендалла, самолеты совершают полеты не каждый день, но F-22 регулярно появляются в европейском воздушном пространстве. Например, недавно они выполняли учебные полеты над Словакией, Эстонией и побережьем Балтийского моря. В настоящее время на базе в Ласке дислоцируется около 300 военных ВВС США.

F-22 Raptor — американский истребитель, который производился компаниями Lockheed Martin и Boeing в 1997-2011 годах. Впервые он был применен в боевых действиях в 2014 году в Сирии. Всего их выпущено около 180 единиц.

Европейская публика сможет увидеть американские истребители в ходе международного авиашоу в Братиславе, Словакия, которое состоится уже в ближайшие выходные.

Ранее мы писали, что ВВС США направляют в Польшу шесть истребителей F-22 Raptor для поддержки миссии НАТО по воздушному прикрытию. Самолеты станут частью сил сдерживания России в Европе.

Также сообщалось, что Госдепартамент США одобрил продажу Германии истребителей F-35, боеприпасов и сопутствующего оборудования на 8,4 миллиарда долларов.