Нацбанк "напечатал" еще 30 миллиардов гривен для правительства

Национальный банк провел эмиссию еще 30 млрд грн путем приобретения государственных облигаций у правительства, сообщает Экономическая правда.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Так, на понедельник портфель ОВГЗ Нацбанка составил 564,57 млрд грн против 559,57 млрд грн в пятницу, 19 августа. Во вторник, 23 августа, портфель вырос до 589,57 млрд грн.

Это свидетельствует о выкупе регулятором гособлигаций в понедельник на сумму 5 млрд. грн., а во вторник – еще на 25 млрд. грн. Всего за последнюю неделю регулятор "напечатал" 30 млрд грн.

Как в августе, так и в июле, регулятор проводил эмиссию гривни в значительно меньших объемах, чем в первые месяцы полномасштабной войны. К примеру, в июне НБУ "напечатал" более 100 млрд грн, а в апреле-мае – по 50 млрд грн.

Украинская экономика не способна профинансировать войну самостоятельно: падение ВВП на треть в 2022 году согласно прогнозу НБУ неизбежно влечет значительное падение налоговых поступлений в бюджет. В этих условиях у правительства есть два реалистичных пути наполнения бюджета: иностранная помощь или печать средств.

Напоминаем:

После повышения Нацбанком учетной ставки до 25%, Минфин изменил ставки, по которым регулятор покупает государственные облигации. Так, вместо фиксированных к тому времени 11% годовых, доходность для НБУ "отпустили".

Национальный банк провел в июле эмиссию 15 млрд грн путем выкупа государственных облигаций, таким образом, за последнюю неделю месяца было "напечатано" уже 30 млрд грн.