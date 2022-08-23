Bloomberg: несмотря на санкции РФ возобновляет экспорт алмазов в Индию и Европу

После того, как в апреле страны G7 наложили санкции на российскую компанию "Алроса", экспорт алмазов из РФ быстро возобновляется – больше всего их покупают в Индии, однако поставки направляются также и в страны Европы, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленных собеседников.

На "Алросу" приходится около трети мировых поставок алмазов. В апреле США и другие страны G7 ввели санкции против компании, после чего экспорт алмазов из РФ на основные рынки, такие как Индия и Бельгия, резко упал. Хотя Индия не поддерживает санкции в отношении РФ, сложности возникают при проведении оплаты. Отрасль оценивается в 80 млрд долл.

Теперь "Алроса" снова продает алмазов на сумму свыше 250 млн долл. в месяц, причем продажи кое-где лишь на 50 млн долл. в месяц ниже уровня до того, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.

Продажи возобновились, поскольку некоторые индийские банки поняли, как облегчить транзакции в валютах, отличных от долларов.

Большинство российских камней направляется к производителям в Индии – крупнейшем среди немногих отраслевых центров, где сотни предприятий ограничивают и полируют необработанные камни для использования в украшениях. По словам источников, "Алроса" продавала алмазы покупателям в Индии и Европе, в основном в обмен на рупии.

Нет признаков того, что такие продажи нарушают санкции. Но существует широкая обеспокоенность по поводу последствий торговли российскими товарами, говорят собеседники издания. Сделки заключаются "тихо", и "Алроса" прекратила публиковать какую-либо информацию о своих продажах или финансовых показателях.

Некоторые представители алмазной промышленности настаивают, чтобы исключить российские камни с рынка. Да, американские компании Tiffany & Co. и Signet Jewellers Ltd. заявили, что перестанут покупать новые алмазы, добываемые в России.

Однако индийские и бельгийские покупатели, а также торговцы ювелирными изделиями из Китая и Ближнего Востока по-прежнему хотят покупать российские бриллианты, ищут решение избежать проблем с оплатой после наложения санкций.

"Алроса" фактически контролируется правительством РФ: федеральному правительству принадлежит 33%, а еще 25% – местным властям.

Напоминаем:

США, Украина, страны ЕС и другие страны требуют предоставить добываемым в России алмазам статус "кровавых" или "конфликтных", ведь доходы по их продаже идут на финансирование войны России против Украины.