Оккупанты утверждают, что сбили второй за день беспилотник в Севастополе
Ставленник Кремля во временно оккупированном Севастополе Михаил Развожаев заявил, что вечером 23 августа оккупанты сбили второй за день беспилотник в городе, сообщает Новое время.
"Над морем в районе мыса Херсонес ПВО продолжает сбивать беспилотники", — пишет он в Telegram.
Он также утверждает, что поводов для беспокойства якобы нет.
Местные Telegram-каналы опубликовали видео со следами работы ПВО в небе.
Днем во вторник, 23 августа, сообщалось о нескольких взрывах в Севастополе. Оккупанты утверждали, что сработало ПВО.
С начала августа в городах оккупированного РФ Крыма регулярно слышны взрывы. По информации CNN, Украина стоит минимум за тремя взрывами на полуострове.