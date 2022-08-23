Оккупанты утверждают, что сбили второй за день беспилотник в Севастополе

Ставленник Кремля во временно оккупированном Севастополе Михаил Развожаев заявил, что вечером 23 августа оккупанты сбили второй за день беспилотник в городе, сообщает Новое время.

"Над морем в районе мыса Херсонес ПВО продолжает сбивать беспилотники" , — пишет он в Telegram.

Он также утверждает, что поводов для беспокойства якобы нет.

Местные Telegram-каналы опубликовали видео со следами работы ПВО в небе.

Днем во вторник, 23 августа, сообщалось о нескольких взрывах в Севастополе. Оккупанты утверждали, что сработало ПВО.

С начала августа в городах оккупированного РФ Крыма регулярно слышны взрывы. По информации CNN, Украина стоит минимум за тремя взрывами на полуострове.