Лукашенко поздравил украинцев и пожелал "мирного неба"

Александр Лукашенко, который предоставил территорию своей страны для наступления россиян на Украину и стал сообщником Владимира Путина в войне, поздравил народ Украины с Днем Независимости, сообщает Украинская правда.

"Убежден, что сегодняшние противоречия не смогут разрушить многовековой фундамент искренних добрососедских отношений между народами двух стран. Беларусь и в дальнейшем продолжит выступать за сохранение согласия, развитие дружественных взаимоуважительных контактов на всех уровнях" , - заявил руководитель Беларуси.

Лукашенко также заявил, что желает украинцам "мирного неба, толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни".