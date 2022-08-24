Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости

Сегодня, 24 августа, отмечается 31-й День Независимости Украины. Президент Владимир Зеленский поздравил﻿ украинцев с этим праздником.

﻿"Полгода назад Россия объявила нам войну. 24 февраля вся Украина услышала взрывы и выстрелы. И 24 августа не должна была услышать слов "с Днем Независимости". 24 февраля нам говорили: у вас нет шансов. 24 августа мы говорим: с Днем Независимости, Украина!" – сказал президент.

Он добавил, что за эти шесть месяцев украинцы "изменили историю, изменили мир и изменились сами".

"Мы встречаем этот день в разных местах. Кто-то – в окопах и блиндажах, в танках и БМП, на море и в воздухе. Бьется за независимость на передовой. Кто-то – в дороге, в авто, грузовиках и поездах. Бьется за независимость, доставляя необходимое тем, кто на передовой. А кто-то – в смартфоне или за компьютером. И тоже дерется за независимость – собирая средства, чтобы тем, кто в пути, было что везти тем, кто на передовой.﻿