Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях армии РФ за полгода

Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях армии РФ за полгода
Фото: Facebook

Генеральный штаб ВСУ обновил данные о потерях российских войск в живой силе и технике.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.08 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 45 700 (+150) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1924 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4243 (+5) ед,
  • артиллерийских систем – 1036 (+3) ед,
  • РСЗО - 266 (+0) ед,
  • средств ПВО - 147 (+1) ед,
  • самолетов – 234 (+0) ед,
  • вертолетов – 199 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 819 (+2),
  • крылатых ракет – 196 (+0),
  • кораблей/катеров - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3160 (+10) ед,
  • специальной техники – 99 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Данные уточняются.

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