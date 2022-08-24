Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях армии РФ за полгода
Генеральный штаб ВСУ обновил данные о потерях российских войск в живой силе и технике.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.08 ориентировочно составили:
- личного состава – около 45 700 (+150) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1924 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4243 (+5) ед,
- артиллерийских систем – 1036 (+3) ед,
- РСЗО - 266 (+0) ед,
- средств ПВО - 147 (+1) ед,
- самолетов – 234 (+0) ед,
- вертолетов – 199 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 819 (+2),
- крылатых ракет – 196 (+0),
- кораблей/катеров - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3160 (+10) ед,
- специальной техники – 99 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.
Данные уточняются.