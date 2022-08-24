Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях армии РФ за полгода

Генеральный штаб ВСУ обновил данные о потерях российских войск в живой силе и технике.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.08 ориентировочно составили:

личного состава – около 45 700 (+150) человек ликвидировано,

танков ‒ 1924 (+3) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4243 (+5) ед,

артиллерийских систем – 1036 (+3) ед,

РСЗО - 266 (+0) ед,

средств ПВО - 147 (+1) ед,

самолетов – 234 (+0) ед,

вертолетов – 199 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 819 (+2),

крылатых ракет – 196 (+0),

кораблей/катеров - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3160 (+10) ед,

специальной техники – 99 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Данные уточняются.