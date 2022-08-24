РосСМИ: На Запорожье взорвали коллаборанта – он погиб

Российские СМИ со ссылкой на оккупационную администрацию региона сообщают, что утром 24 августа во временно оккупированном поселке Михайловка в Запорожье взорвали автомобиль, в котором ехал "гауляйтер" населённого пункта Иван Сушко, сообщает Украинская правда.

"Сегодня в результате умышленного подрыва авто погиб председатель ВГА пгт Михайловка Запорожской области Иван Сушко" , - сообщил член оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов .

По словам Рогова, под сиденье автомобиля "руководителя" поселка подложили взрывное устройство. Сушко получил ранения и в критическом состоянии был доставлен в больницу, где вскоре скончался. Рогов в смерти "гауляйтера" обвинил Украину.

Известно, что Сушко до своего назначения работал тамадой на свадьбах, а в период зимних праздников — дедом Морозом.