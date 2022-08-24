ОВА: оккупанты обстреляли Николаевщину, ранены дети

В среду, 24 августа, около 01:00 были обстрелы Явкинского Старостинского округа Баштанской общины, повреждены дома, пострадавших нет. Также оккупанты обстреляли Новый Буг, ранены дети. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Кроме того, вчера в Баштанском районе зафиксированы артобстрелы за пределами с. Широкое Широковской общины. Около 12 часов был авианалет. Зафиксировано попадание в один жилой дом, сельхозпостройки в домохозяйстве и по открытым территориям. Около 17:00 и ночью были артобстрелы за пределами населенных пунктов на территории общины. Пострадавших нет.

Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской общины. Под обстрелы попало село Высунск.

Сегодня ночью, около 01:00 были обстрелы пгт Березнеговатое. В результате обстрела возник пожар в двух двухэтажных жилых домах. Информация о пострадавших уточняется.

Утром, 24 августа, ориентировочно в 04:30 были обстрелы г. Новый Буг Новобугской общины. Известно, что в результате загорелась кровля двухэтажного жилого дома и еще несколько домов получили повреждения.

По предварительной информации, ранения получили 9 человек, из них 2 детей. Подробная информация уточняется. На месте работают службы по ликвидации последствий обстрелов.