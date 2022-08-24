В нескольких городах сообщили о заминировании объектов (Обновлено)

Сегодня, 24 августа, в нескольких городах Украины сообщили о заминировании.

Ровно

"В Ровно получили письма о взрывчатке на трех объектах: железнодорожном вокзале, старом автовокзале и рынке Сагайдачного" , - сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.﻿

Отмечается, что специальные службы выехали на обследование объектов.

Работники и посетители эвакуированы.

Дополнено. На автовокзале опасных предметов не обнаружено. Другие объекты еще проверяют, сообщил мэр Ровно Александр Третьяк﻿.

Львов﻿

Информацию о заминировании нескольких объектов во Львове "Суспільному" подтвердили в Отделе коммуникации Нацполиции Львовщины. В полиции не уточняют, о каких именно объектах идет речь.

Мукачево﻿

Полицейские Закарпатья получили сообщение о заминировании 4 объектов в Мукачево. Об этом "Суспільному"﻿ сообщила представитель НПУ Закарпатья Татьяна Щеголева.

Два объекта уже проверили. Взрывоопасные предметы не обнаружили.

Также СМИ сообщают о заминировании в Виннице.