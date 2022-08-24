В нескольких городах сообщили о заминировании объектов (Обновлено)
Сегодня, 24 августа, в нескольких городах Украины сообщили о заминировании.
Ровно
"В Ровно получили письма о взрывчатке на трех объектах: железнодорожном вокзале, старом автовокзале и рынке Сагайдачного", - сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.
Отмечается, что специальные службы выехали на обследование объектов.
Работники и посетители эвакуированы.
Дополнено. На автовокзале опасных предметов не обнаружено. Другие объекты еще проверяют, сообщил мэр Ровно Александр Третьяк.
Львов
Информацию о заминировании нескольких объектов во Львове "Суспільному" подтвердили в Отделе коммуникации Нацполиции Львовщины. В полиции не уточняют, о каких именно объектах идет речь.
Мукачево
Полицейские Закарпатья получили сообщение о заминировании 4 объектов в Мукачево. Об этом "Суспільному" сообщила представитель НПУ Закарпатья Татьяна Щеголева.
Два объекта уже проверили. Взрывоопасные предметы не обнаружили.
Также СМИ сообщают о заминировании в Виннице.