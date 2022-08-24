Сийярто: Венгрия не будет ограничивать визы для россиян

Венгрия не поддерживает введение визовых ограничений для россиян или усложнять процедуру выдачи виз. Об этом написал в Facebook глава МИД Венгрии Петер Сийярто после встречи с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу, сообщает Европейская правда.

"Говорили и о предложении, которое ужесточит практику выдачи европейских виз гражданам России. Здесь мы солидарны с позицией канцлера Германии и не планируем вводить какие-либо ограничения" , - написал Сийярто.

Он также сообщил, что обсуждал с Рейнсалу новый пакет санкций, который инициирует правительство Эстонии, и Будапешт против их усиления,

"Я сказал ему, что мы, как соседняя страна, особенно заинтересованы в скорейшем установлении мира. Однако наши оценки разошлись в том, способствуют ли этому санкции. Правительство Эстонии инициирует еще один пакет санкций, поэтому я заявил, что мы даже не хотим обсуждать энергетические санкции" , - написал министр.

Сийярто вновь повторил, что в настоящее время физически невозможно обеспечить Венгрию нефтью и природным газом без российских источников энергии.