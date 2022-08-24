ОГП: во Львове и Киеве арестовали гостиницы российской сети

Суд арестовал два отеля российской сети в центре Львова и Киева. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Следствие установило, что две гостиницы во Львове и Киеве принадлежат предприятию, владельцами которого являются россияне. Служебные лица подделали документы и таким образом получили контрольный пакет акций сети отелей.

Общая площадь арестованного имущества – 30 тыс м кв., а стоимость – почти 1 млрд грн. Также арестованы корпоративные права предприятия на общую сумму более 100 млн. грн.

Решается вопрос о передаче арестованного в управление АРМА.