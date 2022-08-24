WP: Резников после начала войны получил ультиматум от Шойгу

Через два дня после начала полномасштабного вторжения России, 26 февраля, министр обороны Украины Алексей Резников получил ультиматум от российского коллеги Сергея Шойгу с требованием катапультировать. Ультиматум передал министр обороны Беларуси Виктор Хренин.﻿ Об этом, со ссылкой на The Washington Post, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Так, 22 февраля Резников разговаривал по телефону с Хрениным, который пообещал, что российские войска не будут вторгаться в Украину с территории Беларуси.

"Дал слово офицера, он оказался лжецом" , - сказал Резников.

Через два дня, уже после начала вторжения, министры обороны двух стран снова провели переговоры. Резников услышал нервный и неприятный голос на другом конце линии. Министр РБ сказал, что передает сообщение от своего российского коллеги Сергея Шойгу.

"Если Украина подпишет акт о капитуляции, то вторжение прекратится" , - заявил тогда Хренин.