Подсолнухи на Даунинг-стрит и исполнение "Стефании": как Великобритания поздравила Украину

В Британии ко Дню Независимости Украины офис премьер-министра украсили подсолнухами, а оркестр шотландской гвардии исполнил песню "Стефания" украинской группы Kalush Orchestra.

"Подсолнух - национальный цветок Украины... Он стал мощным символом устойчивости и единства для украинцев, которые продолжают противостоять российской агрессии. Великобритания будет рядом с украинскими друзьями - сейчас и в будущем" , - говорится в сообщении Джонсона в Facebook.

Сам Джонсон в приветственном обращении к украинцам отметил, что Великобритания будет стоять с Украиной столько, сколько понадобится.

"Я ни на миг не сомневался, что Украина победит в этой борьбе, потому что нет силы, что может преодолеть патриотизм 44 миллионов украинцев" , - подчеркнул он.

Для людей из Украины на вашей независимости день, я хочу, чтобы знать это: Для того, чтобы продолжить это, Великобритания будет проходить с вами.



В День Независимости Украины я хочу, чтобы ее народ знал:

Великобритания будет стоять рядом с вами столько, сколько понадобится. pic.twitter.com/6Gn9sYspzK — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 24, 2022

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс также поздравила украинцев с праздником. Она подчеркнула, что "восхищается стойкостью и смелостью украинцев даже при таких ужасающих обстоятельствах".

Также ко Дню Независимости Украины оркестр шотландской гвардии исполнил "Стефанию" победителей Евровидения-2022 Kalush Orchestra.