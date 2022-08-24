Подсолнухи на Даунинг-стрит и исполнение "Стефании": как Великобритания поздравила Украину
В Британии ко Дню Независимости Украины офис премьер-министра украсили подсолнухами, а оркестр шотландской гвардии исполнил песню "Стефания" украинской группы Kalush Orchestra.
"Подсолнух - национальный цветок Украины... Он стал мощным символом устойчивости и единства для украинцев, которые продолжают противостоять российской агрессии. Великобритания будет рядом с украинскими друзьями - сейчас и в будущем", - говорится в сообщении Джонсона в Facebook.
Сам Джонсон в приветственном обращении к украинцам отметил, что Великобритания будет стоять с Украиной столько, сколько понадобится.
"Я ни на миг не сомневался, что Украина победит в этой борьбе, потому что нет силы, что может преодолеть патриотизм 44 миллионов украинцев", - подчеркнул он.
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс также поздравила украинцев с праздником. Она подчеркнула, что "восхищается стойкостью и смелостью украинцев даже при таких ужасающих обстоятельствах".
Также ко Дню Независимости Украины оркестр шотландской гвардии исполнил "Стефанию" победителей Евровидения-2022 Kalush Orchestra.