Данилов: Команда Зеленского готовилась к войне с 2019 года

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уверяет, что Украина готовилась к полномасштабной войне – подготовка якобы шла с декабря 2019 года, сообщает Украинская правда.

"Для нас это (вторжение – ред.) не было неожиданностью. Мы знали, что рано или поздно это произойдет. Мы просто не ожидали, что россияне будут атаковать одновременно со всех сторон. Атака Беларуси была для нас большим испытанием, хотя мы тоже готовились к такому сценарию (…).

Мы фактически готовились к войне с декабря 2019 года – и все утверждения о том, что мы этим не занимались, совершенно не соответствуют действительности. Если бы мы не готовились к войне, сегодня российские танки были бы в Варшаве, Праге, Таллине и Вильнюсе.

Благодаря тому, что мы сдерживали это наступление, благодаря тому, что мы их уничтожали здесь десятками или сотнями, сегодня Европа живет немного другой жизнью" , - заявил Данилов.

По мнению секретаря СНБО, не говорить украинскому обществу о приближении войны было правильным решением – но судить об этом можно будет по результатам через некоторое время.

"Сегодня, после полугода войны, мы видим, что выбран правильный сценарий. Мы не допустили внутренней дестабилизации, на которую рассчитывал Путин. Трудно представить последствия, если бы мы сказали обществу: завтра вас убьют. Так мы бы потеряли государство. И тогда бы планы Путина реализовались.

Но мы готовили общество. Вы видели подъем патриотических настроений в середине февраля" , – добавил он.

По мнению Данилова, Россия рассчитывала, что президент Владимир Зеленский покинет Украину, но тот решил остаться в Киеве, а безопасные условия для работы ему подготовили заранее.

Секретарь СНБО также заявил, что Кремль начал свою агрессию не в феврале 2014 года с аннексии Крыма, а в августе 2008 года в Грузии.