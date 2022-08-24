Горсовет: в Миргороде российские ракеты попали по военной инфраструктуре
В среду, 24 августа, российские войска нанесли ракетный удар по военной инфраструктуре Миргорода в Полтавской области. Об этом сообщает горсовет.
"Сегодня в 11.00 войсками Российской Федерации нанесен групповой удар ракетами "Воздух-Поверхность", вероятно Х-22 по военной инфраструктуре города Миргород. Пожар продолжается", - говорится в сообщении.
По информации военного руководства части, количество жертв и разрушений уточняется.