Горсовет: в Миргороде российские ракеты попали по военной инфраструктуре

В среду, 24 августа, российские войска нанесли ракетный удар по военной инфраструктуре Миргорода в Полтавской области. Об этом сообщает горсовет.

"Сегодня в 11.00 войсками Российской Федерации нанесен групповой удар ракетами "Воздух-Поверхность", вероятно Х-22 по военной инфраструктуре города Миргород. Пожар продолжается" , - говорится в сообщении.

По информации военного руководства части, количество жертв и разрушений уточняется.