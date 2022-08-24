Байден утвердил крупнейший пакет военной помощи Украине

Президент США Джо Байден поздравил﻿ Украину с Днем Независимости и объявил о новом пакете военной помощи Киеву — $2,98 миллиарда долларов США в виде оружия и снаряжения, которые будут предоставлены в рамках Инициативы содействия безопасности Украины.

По словам Байдена, теперь Украина сможет приобрести системы ПВО, артиллерийские системы и боеприпасы, системы для противодействия беспилотникам и радары, чтобы она могла продолжать защищать себя в долгосрочной перспективе.

"Я знаю, что этот День Независимости горький для многих украинцев, поскольку тысячи были убиты или ранены, миллионы были вынуждены покинуть свои дома, и многие другие стали жертвами российских зверств и нападений. Но шесть месяцев неустанных атак лишь укрепили гордость украинцев за себя, за свою страну и тридцать один год независимости.