Авторегистрация ООО стала возможной через портал "Дія"
На портале "Дія" после бета-теста стала доступна услуга автоматической регистрации общества с ограниченной ответственностью (ООО). Об этом сообщает Минцифры.
"Теперь открыть собственное предприятие можно за 2 секунды. Никаких бюрократических квестов, сбора бумажек и часов в очередях. Несколько кликов и вы ООО", - говорится в сообщении.
Как зарегистрировать ООО на портале "Дія":
- авторизуйтесь на портале "Дія" и выберите услугу ;
- заполните заявление о регистрации ООО, укажите необходимые данные;
- подпишите заявление электронной подписью;
- после этого система автоматически сформирует и отправит ваше заявление на регистрацию ООО.
ООО будет зарегистрировано автоматически, если заявление отвечает всем условиям.