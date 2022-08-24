Авторегистрация ООО стала возможной через портал "Дія"

На портале "Дія" после бета-теста стала доступна услуга автоматической регистрации общества с ограниченной ответственностью (ООО). Об этом сообщает Минцифры.

"Теперь открыть собственное предприятие можно за 2 секунды. Никаких бюрократических квестов, сбора бумажек и часов в очередях. Несколько кликов и вы ООО" , - говорится в сообщении.

Как зарегистрировать ООО на портале "Дія":

авторизуйтесь на портале "Дія" и выберите услугу ;

заполните заявление о регистрации ООО, укажите необходимые данные;

подпишите заявление электронной подписью;

после этого система автоматически сформирует и отправит ваше заявление на регистрацию ООО.

ООО будет зарегистрировано автоматически, если заявление отвечает всем условиям.