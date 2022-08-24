Шольц, Макрон и Драги поздравили Украину с Днем Независимости

Лидеры Германии, Франции и Италии опубликовали свои поздравления Украине к 31-й годовщине независимости, сообщает Европейская правда.

Президент Франции Эммануэль Макрон начал свое видеообращение со слов "Украинки, украинцы" на украинском языке, продолжив дальше на французском. Он отмечает, что за 31 год украинская нация трансформировалась и окрепла, подчеркивает, что Франция всегда будет поддерживать тот выбор, который украинцы сделали в 1991 году.

"Именно так мы видим международные отношения и международное устройство… Каждый народ имеет право решать за себя" , - подчеркнул Макрон.

Он отметил, что полгода назад Россия по собственному выбору решила начать эту войну, что первоначально Кремль надеялся на молниеносную победу – но явно недооценил единство и смелость украинцев.

"Это 24 августа должно быть днем ​​надежды и единства для украинцев - и стран, которые поддерживают Украину. У вас уже есть наша поддержка и можете дальше рассчитывать на поддержку от нас всех... Защищать суверенитет и независимость Украины сейчас - это значит защищать стабильность нашего мира. Это означает отвергнуть то, что международные отношения могут определяться силой и хаосом" , – отмечает президент Франции.

"Мы поддерживаем Украину. Мы на вашей стороне и так будет в дальнейшем" , - завершает Макрон снова на украинском.

Канцлер Германии Олаф Шольц в своем видеообращении отмечает, что уже полгода Украина ежедневно платит цену за свое сопротивление, и что он до сих пор помнит впечатление от уничтоженного войной Ирпеня.

"Наши мысли - с людьми, которые остались в оккупации и должны там жить и страдать. Мы думаем о героях Украины, женщинах и мужчинах, которые защищают свою родину уже шесть месяцев. Ваше воодушевление вдохновляет нас" , - говорит Олаф Шольц.

Он рассказал, что на следующий день должен встретиться с украинскими военными, приехавшими в Германию осваивать новые танки, которые вскоре будут переданы Украине (скорее всего, речь идет о зенитных установках "Гепард").

"Мы и дальше будем поставлять оружие, будем обучать украинцев, помогать финансово, будем вводить санкции и поможем с восстановлением" , - отметил федеральный канцлер.

"Ваша смелость, стремление жить в свободной суверенной стране и ваша преданность европейским ценностям – это вдохновение для всех нас. Италия поддерживает ваш народ, семьи погибших и пострадавших, миллионы тех, кому пришлось покинуть свои дома" , – говорит в своем поздравлении Марио Драги.

Он напомнил, что Италия приняла тысячи украинцев, нуждавшихся во временной защите, и предоставила и продолжает оказывать Украине всестороннюю поддержку.

"Мы хотим помочь вам защититься и обрести устойчивый мир, на тех условиях, которые вы будете считать приемлемыми" , - отмечает премьер Италии.

Он отдельно поблагодарил руководство Украины за усилия для разблокирования экспорта украинского урожая через Черное море.

"Как я сказал во время моего последнего визита в Киев - мы все отстроим вместе. Мы продолжим быть рядом с вами на этом пути" , - заключает Марио Драги.

Напомним, в середине июня лидеры трех стран неожиданно прибыли в Киев с совместным визитом, который сыграл очень важную роль в том, что Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС. Позже в комментарии СМИ глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что именно Макрон помог убедить немецкого канцлера Олафа Шольца в необходимости предоставить Украине статус кандидата.