Минобороны Украины предложило России подписать свою капитуляцию

В Минобороны Украины заявили, что у России еще есть возможность подписать свою капитуляцию, сообщает Новое время.

У себя в Twitter украинское ведомство обратилось к РФ с предложением подписать капитуляцию.

"Россия, сегодня — как и полгода назад — у тебя еще есть возможность подписать свою капитуляцию, прежде чем мы уничтожим тебя на нашей земле. Не упусти свой шанс, часики тикают… тик-так, тик-так" , — говорится в сообщении.

Ранее министр обороны Алексей Резников рассказал, как беларусский коллега Виктор Хренин передал ему послание от главы минобороны РФ Сергея Шойгу с предложением о капитуляции.