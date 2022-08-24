РосСМИ: Росгвардия задержала сотрудников ЗАЭС за сотрудничество с ВСУ

Российские СМИ сообщают, что военные РФ задержали двух сотрудников Запорожской АЭС за сотрудничество с Вооруженными силами Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило издание ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

"Военнослужащие Росгвардии пресекли противоправные действия, угрожавшие безопасности Запорожской атомной электростанции. При проведении специальных адресных мероприятий они задержали двоих сотрудников атомной станции, которые передавали ВСУ информацию о местонахождении личного состава и техники на территории самой станции. Также задержан нарушитель пропускного режима - пособника ВСУ, который передавал координаты передвижения колонн российской техники".

В Росгвардии также сообщили, что с марта военные РФ задержали 26 так называемых "нарушителей" на территории станции.