Макрон заявил, что Франция переживает конец "эпохи достатка"

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна переживает конец «эпохи достатка», сообщает Новое время.

Об этом сообщает Le Monde.

"Я считаю, что мы сейчас переживаем переломный момент или большие потрясения. Во-первых, потому что мы переживаем… конец того, что может показаться концом эпохи достатка" , — сказал он.

Говоря о войне в Украине, Макрон добавил, что "наша система, основанная на свободе, в которой мы привыкли жить, иногда, когда нам нужно ее защитить, может повлечь за собой жертвы".

"Этот обзор, который я даю - конец достатка, конец беззаботности, конец предположений - это, в конце концов, переломный момент, через который мы проходим, и который может заставить наших граждан испытывать большую тревогу" , - сказал Макрон.

Издание пишет, что речь Макрона прозвучала после лета, ознаменованного засухой, масштабными лесными пожарами и войной в Украине.