Буданов ответил, почему нет анонсированных ударов России по городам

Есть две причины, почему Россия до сих пор не устроила массированные ракетные атаки по городам Украины на День Независимости. Это связано с тем, что агрессор значительно замедлился и истощился, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

"Относительно того, почему нет этих "разрекламированных" в СМИ каких-то ракетных ударов, особенно новых, я могу ответить, что Россия достаточно сильно замедлила свои темпы наступления и причиной этому является значительное истощение, прежде всего, ресурсной базы РФ. Во-вторых - это морально-психологическая усталость от этих боевых действий. Поскольку, они являются захватчиками, но и также утомляют и себя" , - объясняет он.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский предупреждал украинцев, что на этой неделе оккупанты могут прибегать к особо жестоким атакам и провокациям позже глава государства пообещал врагу пообещал мощный ответ в случае атак на День Независимости.

Вместе с тем в Офисе президента заявляли, не исключено, что РФ будет бить крылатыми ракетами по городам нашей страны 24 августа и Киев могу быть в этом списке.

Отметим, военный эксперт в комментарии РБК-Украина высказал мнение, есть вероятность того, что РФ все же может прибегнуть к обстрелам наших городов, но говорить о каком-то массированном обстреле именно 24-го августа не стоит, поскольку угроза таких ударов сохраняется ежедневно.