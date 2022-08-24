Власти сообщили о работе ПВО в Винницкой и Черниговской области

В Винницкой и Черниговской области противовоздушная оборона уничтожила российские воздушные объекты, сообщает Новое время.

О работе ПВО в Винницкой области сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов в Telegram.

"В Винницкой области работает ПВО! Воздушный объект уничтожен" , — написал он.

Борзов пообещал сообщить подробности позже и призвал местных жителей оставаться в укрытиях.

В Оперативном командовании Север сообщили о работе ПВО в Черниговской области.

"Около 15.30 нашими силами и средствами ПВО сбит вражеский беспилотный летательный аппарат в Черниговском районе" , — говорится в сообщении в Facebook.

24 августа Украина отмечает 31-й День Независимости. Власти и правоохранители предупредили о риске увеличения количества ракетных ударов РФ в этот день.

В МВД украинцев призвали быть бдительными и не игнорировать воздушные тревоги в День Независимости из-за возможных вражеских атак.