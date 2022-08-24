Борис Джонсон снова приехал в Киев

Сегодня, 24 августа в Киев с визитом прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Рад приветствовать в День Независимости большого друга Украины Бориса Джонсона. Борис, спасибо за бескомпромиссную поддержку нашей страны с первых дней полномасштабной российской агрессии, за стойкое отстаивание интересов Украины на международной арене! Нашему государству посчастливилось иметь такого друга" , — сказал он.

Как сообщалось, 7 июля Борис Джонсон объявил об отставке с поста премьер-министра и лидера Консервативной партии Великобритании. При этом он заверил, что Соединенное Королевство продолжит поддерживать Украину.