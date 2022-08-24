Британия выделяет Украине новый пакет военной помощи на 54 млн фунтов
Великобритания выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму 54 млн фунтов стерлингов, сообщает Деловая столица.
Об этом объявил во время своего визита в Киев премьер-министр Борис Джонсон, сообщает пресс-служба правительства Соединенного Королевства.
В пакет помощи входят беспилотные системы наблюдения и противотанковые боеприпасы, в том числе 850 ручных микродронов Black Hornet, которые специально разработаны для использования в населенных пунктах и выявления вражеских сил.
"Военнослужащих можно научить управлять беспилотными летательными аппаратами меньше мобильного телефона менее чем за 20 минут. Каждый дрон передает видео в реальном времени и неподвижные изображения, чтобы наземные силы могли безопасно защищать городские территории", — говорится в сообщении.
Всего с начала полномасштабного вторжения России Великобритания выделила Украине свыше 2,3 млрд фунтов стерлингов военной и финансовой помощи.
Как сообщалось, 24 августа премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев с необъявленным визитом.