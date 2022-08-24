ОГА: россияне нанесли удары по Хмельницкой и Житомирской областям

Российские оккупанты совершили ракетные обстрелы Хмельницкой и Житомирской областей, сообщает Деловая столица.

Так, глава Хмельницкой областной государственной администрации Сергей Гамалий подтвердил прилеты вражеских ракет в регионе.

Кроме того, был слышен звук взрыва в Емильчинском районе Житомирской области. Однако пока неизвестно, это был прилет или работа системы ПВО.

Ранее сегодня в небе над Черниговской областью был сбит вражеский беспилотник.