WP: Ермак в начале войны слал иностранным чиновникам фото убитых россиянами детей

Глава Офиса президента Андрей Ермак в первые недели после начала полномасштабной войны России против Украины отправлял иностранным чиновникам на телефоны фотографии убитых украинских детей и разрушенных домов, сообщает Новое время.

Об этом сообщает The Washington Post в среду, 24 августа.

По данным газеты, фотографии, подтверждающие военные преступления России, получили в том числе советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан, помощница госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид и члены Конгресса.

"Признаюсь, это были ужасные фотографии, которые не давали мне спать по ночам. 90% людей, получивших их, отреагировали, перезвонили и начали делать еще больше" , — рассказал Ермак.

WP также сообщила, что вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ Андрею Ермаку позвонил замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак и заявил, что «украинцам пора сдаваться». Ермак обругал его и бросил трубку. Министру обороны Алексею Резникову в эти дни поступил звонок от белорусского коллеги Виктора Хренина, который еще 22 февраля уверял его, что российские войска не будут вторгаться в Украину с территории Беларуси.

Во время второго разговора спустя два дня белорусский министр сказал, что передает послание своего российского коллеги Сергея Шойгу: если Украина подпишет акт о капитуляции, вторжение прекратится. По словам Резникова, он ответил: «Я готов принять капитуляцию российской стороны».