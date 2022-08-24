Шмыгаль: в бюджет поступили 3 млрд долларов от США

В государственный бюджет Украины поступили 3 млрд долларов гранта от США. Это первый транш из запланированных, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение премьер-министра Денис Шмыгаля в Telegram.

"Сегодня в госбюджет через механизм Мирового банка поступили еще 3 млрд долларов безвозвратной грантовой помощи от Соединенных Штатов" , - отметил он.

Это первый транш из 4,5 млрд долларов, которые получила Украина для прямой бюджетной поддержки.

Напомним, что сегодня министр финансов Сергей Марченко анонсировал финансовую помощь для Украины от США.

Также в День независимости Джо Байден объявил о рекордном пакете военной помощи для Украины в размере почти 3 млрд долларов.