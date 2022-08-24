Ущерб экологии Украины от российских оккупантов достиг 395 млрд грн

Полномасштабное вторжение России в Украину нанесло ущерб экологии нашей страны на общую сумму 395 млрд грн, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

"С начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину мы фиксируем все преступления оккупанта против окружающей среды, чтобы в дальнейшем заставить его заплатить в полной мере за совершенное украинскому народу" , — говорится в сообщении.

Так, за полгода было зафиксировано более 2 тысяч фактов ущерба окружающей среде. Ущерб уже достиг 395 млрд грн. Ущерб вследствие загрязнения воздуха составил 176 млрд грн, водным ресурсам – 106,3 млрд грн, почвам – 8,8 млрд грн.

Как сообщалось, по состоянию на начало июля ущерб транспортной инфраструктуре Украины от полномасштабного российского вторжения превысил $100 млрд.