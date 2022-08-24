Депутат: ВСУ вновь нанесли удары по мосту возле Каховской ГЭС

Украинские силы в среду, 24 августа, нанесли новые удары по мосту в районе Каховской ГЭС, сообщает Новое время.

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в Facebook.

"ВСУ снова попали в мост возле ГЭС. Снова четко в цель" , — написал он.

О мощных взрывах в районе Новой Каховки ранее сообщали местные Telegram-каналы.

Ранее спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщала, что ВСУ держат полный огневой контроль над транспортными артериями, по которым оккупанты могут пополнять свои резервы.

Гуменюк добавила, что оккупанты пытаются возобновить движение через мост Каховской ГЭС, но их ремонтные работы не имеют перспектив.