Генштаб: окупанты пытались наступать на пяти направлениях

Российские захватчики предприняли неудачные попытки наступления на Славянском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Южнобугском направлениях, получили отпор Вооруженных сил Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечерняя сводка Генштаба ВСУ в Facebook.

На Харьковском направлении враг осуществлял обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии районов Харькова, Светличного, Слатиного, Русских Тишков и еще двадцати населенных пунктов. Задействовал авиацию для ударов возле Верхнего Салтова, Пришиба, Рубежного и Одноробовки.

На Славянском направлении огнем ствольной и реактивной артиллерии противник влиял на районы Славянска, Долины, Бражковки, Богородичного, Краснополья, Константиновки и Дибровного. Осуществил неудачную попытку наступления в направлении Новой Дмитровки.

На Краматорском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы вблизи Северска, Григорьевки, Спорного, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского.

На Бахмутском направлении обстрелам из ствольной и реактивной артиллерии противника подверглись районы населенных пунктов Константиновка, Бахмут, Соледарь, Веселая Долина, Бахмутское, Майорск, Шумы, Зайцево, Васюковка, Кодема, Белогоровка и Яковлевка. Ударами авиации враг пытался разрушить важные объекты в районах Соледар и Бахмут.

Оккупанты пытались улучшить тактическое положение в направлениях населенных пунктов Соледарь, Бахмутское и Кодема. Получили отпор и ретировались.

На Авдеевском направлении враг задействовал ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня для обстрелов недалеко от Авдеевки, Александрополя, Опросного, Водяного, Новобахмутовки, Красногоровки и Невельского. Авиационные удары противника получили районы населенных пунктов Марьинка, Александрополь и Водяное.

Наступательными и штурмовыми действиями в который раз оккупанты пытались установить контроль над населенными пунктами Пески и Невельское. Успеха не имели, традиционно понесли потери и отошли.

На Новопавловском направлении удары авиации противника зафиксированы неподалеку от Владимировки, Павловки и Новомайорского.

Силы обороны Украины отразили наступление врага в направлениях населенных пунктов Победа, Новомихайловка, Павловка и Большая Новоселка.

На Запорожском направлении враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы Новополя, Малых Щербаков, Орехова и еще пятнадцати населенных пунктов. Удары авиации противника подверглись территории возле Новоселки, Полтавки, Новополя и Дорожнянки.

Корабельная группировка противника в акваториях Черного и Азовского морей продолжает выполнять задачи блокирования гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражения военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины.

На Южнобужском направлении враг с целью сдерживания наших войск обстреливал из имеющихся средств огневого поражения территории по линии столкновения. Задействовал авиацию для ударов по районам населенных пунктов Трудолюбовка, Андреевка, Потемкино, Александровка, Лозовое, Большое Артаково и Белая Криница.

Совершил неудачную попытку наступления в направлении Николаевки. Украинские воины нанесли врагу потери и отбросили назад.