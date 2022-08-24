Зеленский встретился с главой МИД Португалии: о чем говорили
Президент Владимир Зеленский сегодня, 24 августа, встретился с министром иностранных дел Португалии Жоау Кравинью. Политики обсудили послевоенное восстановление, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Офис президента.
Зеленский и португальский министр обсудили дальнейшую оборонную поддержку Украины и ужесточение санкций против России. Украинский лидер призвал ввести визовые ограничения против россиян.
Также политики уделили особое внимание участию Португалии в восстановлении Украины. Партнеры помогут отстроить образовательную инфраструктуру Житомира, а также учебные заведения в Ирпени и Буче.
"Вы одно из первых государств, которые фактически уже приобщаются к программе восстановления Украины. Мы благодарны за это", - сказал Зеленский.
Напомним, что глава МИД Португалии Жоау Кравиньо в День независимости прибыл в Украину с визитом.