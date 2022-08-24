Зеленский выступил на Совбезе ООН. Россия пыталась сорвать обращение

Президент Владимир Зеленский в среду, 24 августа, выступил на заседании Совета безопасности ООН по видеосвязи, сообщает Новое время.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица написал в Twitter, что Россия требовала поставить на голосование просьбу Украины позволить Зеленскому выступить. В итоге против обращения украинского президента проголосовала только Россия, 13 членов Совбеза поддержали его.

"Россияны печально известны тем, что являются чемпионами мира по стрельбе в ногу" , — прокомментировал Кислица.

Во время обращения к Совбезу глава украинского государства подчеркнул, что Россия поставила мир на грань ядерной катастрофы и превратила территорию крупнейшей в Европе Запорожской АЭС в зону боевых действий. Он призвал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) как можно скорее взять ситуацию на Запорожской АЭС под контроль, а страну-агрессора — полностью покинуть станцию.

Зеленский также предложил в следующем году провести в Украине Саммит будущего под эгидой ООН.

"…Было бы символично провести этот саммит в Украине, где решается, будет ли будущее вообще. Это решается также на Запорожской АЭС, в наших морских портах, на Донбассе, в Крыму" , — отметил он.

Совет безопасности ООН 24 августа собрался для обсуждения вопросов, связанных с последствиями полномасштабного вторжения России в Украину.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой. Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города.

Украина призывает МАГАТЭ и ООН как можно быстрее отправить на Запорожскую АЭС международную миссию. Во время встречи с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем во Львове президент Владимир Зеленский обсудил с ним ядерную угрозу, которую провоцирует на Запорожской АЭС российская армия.