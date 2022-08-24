Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил именную табличку на Аллее смелости и погасил марку "Свободные. Несокрушимый. Непобедимые", сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Верховной Рады.

"На Аллее смелости в столице Украины отчеканили имя премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, посетившего Украину в День Независимости" , — говорится в сообщении.

Кроме того, президент Владимир Зеленский и Борис Джонсон осуществили погашение марки "Свободные. Несокрушимый. Непобедимые", которую "Укрпошта" выпустила к 31-й годовщине независимости Украины.

Как сообщалось, 24 августа премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев с необъявленным визитом. В рамках визита он объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 54 млн фунтов стерлингов.