Джонсон получил именную табличку на Аллее смелости и погасил марку
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил именную табличку на Аллее смелости и погасил марку "Свободные. Несокрушимый. Непобедимые", сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении Верховной Рады.
"На Аллее смелости в столице Украины отчеканили имя премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, посетившего Украину в День Независимости", — говорится в сообщении.
Кроме того, президент Владимир Зеленский и Борис Джонсон осуществили погашение марки "Свободные. Несокрушимый. Непобедимые", которую "Укрпошта" выпустила к 31-й годовщине независимости Украины.
Как сообщалось, 24 августа премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев с необъявленным визитом. В рамках визита он объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 54 млн фунтов стерлингов.