ГУР: оккупанты пытаются доукомплектовать пехоту за счет ракетных войск и моряков
Российские оккупанты пытаются доукомплектовать пехоту за счет специалистов из ракетных войск и военных моряков, сообщает Новое время.
Об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны Украины в Telegram.
"С целью доукомплектования подразделений, которые вовлекаются в вооруженную агрессию против Украины, в подразделениях ракетных войск стратегического назначения проводится набор личного состава", — говорится в сообщении.
По данным украинской разведки, на 22 августа желание воевать в Украине выразили лишь 1% военнослужащих от общего количества необходимого личного состава.
ГУР отмечает, что командиры морской пехоты РФ жалуются, что использование их военных не по назначению приводит к потере ими способностей, необходимых для выполнения задач во время морских десантных операций. А в результате боевого применения в качестве мотострелковых подразделений, они несут значительные потери в личном составе, сообщает украинская разведка.
"Доукомплектование осуществляется за счет военнослужащих экипажей кораблей флотов (флотилий), перед отправкой в зону боевых действий они проходят лишь базовую подготовку в течение двух недель. Это дополнительно понижает боеспособность подразделений", — пишет ГУР.
Ранее в Министерстве обороны Великобритании сообщили, что Россия все больше использует жителей захваченных территорий в Луганской и Донецкой областях для войны против Украины на фоне больших потерь.
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 45 700 своих военных. Из них 150 — за последние сутки.