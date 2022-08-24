ГУР: оккупанты пытаются доукомплектовать пехоту за счет ракетных войск и моряков

Российские оккупанты пытаются доукомплектовать пехоту за счет специалистов из ракетных войск и военных моряков, сообщает Новое время.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны Украины в Telegram.

"С целью доукомплектования подразделений, которые вовлекаются в вооруженную агрессию против Украины, в подразделениях ракетных войск стратегического назначения проводится набор личного состава" , — говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, на 22 августа желание воевать в Украине выразили лишь 1% военнослужащих от общего количества необходимого личного состава.

ГУР отмечает, что командиры морской пехоты РФ жалуются, что использование их военных не по назначению приводит к потере ими способностей, необходимых для выполнения задач во время морских десантных операций. А в результате боевого применения в качестве мотострелковых подразделений, они несут значительные потери в личном составе, сообщает украинская разведка.

"Доукомплектование осуществляется за счет военнослужащих экипажей кораблей флотов (флотилий), перед отправкой в ​​зону боевых действий они проходят лишь базовую подготовку в течение двух недель. Это дополнительно понижает боеспособность подразделений" , — пишет ГУР.

Ранее в Министерстве обороны Великобритании сообщили, что Россия все больше использует жителей захваченных территорий в Луганской и Донецкой областях для войны против Украины на фоне больших потерь.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 45 700 своих военных. Из них 150 — за последние сутки.