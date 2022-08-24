Джонсон: самое время нанести удар россиянам, когда они начали шататься

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду, 24 августа, призвал увеличить поддержку Украины и нанести удар по стране-агрессору России, сообщает Новое время.

Во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве Джонсон сказал, что российский диктатор Владимир Путин совершил ужасную ошибку и недооценил цену, которую украинцы готовы заплатить, защищая свою страну. Он отметил, что благодаря героизму украинских защитников наступление России на Донбассе терпит неудачу, призвал увеличивать поддержку Украины, не ослаблять санкции против России и бороться с российской дезинформацией.

"Именно сейчас мы видим момент, в который вы, друзья, должны нанести удар россиянам, когда они начали шататься. Путинские войска уже устали, их потери колоссальны, а цепочки поставок истощены. Мы видим, насколько высокую цену они платят… Сейчас не время выходить с каким-то мелким планом „замирения“. Нельзя вести переговоры с медведем, который жует вашу ногу, и с грабителем, который прижал вас к земле" , — заявил британский премьер.

Джонсон также подчеркнул, что у развязанной Россией войны может быть только один конец — победа Украины.

Британский премьер приехал в Киев с необъявленным визитом 24 августа. Это его третий визит в Украину с начала полномасштабного вторжения России. В Киеве Джонсон анонсировал новый пакет помощи Украине на 54 миллиона фунтов стерлингов, который будет включать 850 микродронов Black Hornet. Он оставит свой пост менее чем через две недели.