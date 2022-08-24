Зеленский: россияне нанесли удар по железнодорожной станции, много погибших

Российские оккупанты нанесли удар по пассажирским вагонам на станции Чаплино Днепропетровской области, в результате чего погибли по меньшей мере 15 человек и около 50 получили ранения, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на заседании Совета безопасности ООН.

"Четыре пассажирских вагона горят. На данный момент убиты по меньшей мере 15 человек, около 50 ранены. Спасатели работают. Но, к сожалению, количество погибших еще может увеличиться" , — сказал глава государства.

Как сообщалось, в результате ракетного удара по Синельниковской общине Днепропетровской области 24 августа погиб 11-летний ребенок.