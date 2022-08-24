Белый дом анонсировал телефонный звонок Байдена с Зеленским

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в среду анонсировал телефонный звонок американского президента Джо Байдена с Владимиром Зеленским, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает CNN.

По словам Кирби, телефонный звонок Байдена и Зеленского состоится в четверг. В нем американский лидер проинформирует президента Украины о поставках оружия США и поздравит его с Днем Независимости Украины.

Представитель Совета национальной безопасности подчеркнул, что США будут продолжать "сплачивать свободный мир" и "поощрять союзников и партнеров" поддерживать Украину на фоне шести месяцев с начала полномасштабного вторжения РФ.

"Президент с нетерпением ждет этого (звонка)" , - сказал Кирби.

Он отметил, что никаких планов поездки Байдена в Украину пока нет, но если "поездка будет иметь смысл", она будет рассмотрена.

Как сообщалось, Соединенные Штаты в День Независимости Украины объявили о дополнительном пакете военной помощи в размере 2,98 млрд долларов для украинских Вооруженных сил.

По данным Пентагона, в новый пакет вошли в том числе шесть дополнительных национальных передовых зенитно-ракетных систем (NASAMS) с дополнительными боеприпасами, до 245 тысяч снарядов 155-мм калибра и до 65 тысяч снарядов до 120-мм минометов.