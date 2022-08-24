Bloomberg: экспорт нефти из США вырос до максимума с 90-х годов

США проэкспортировали больше всего сырой нефти и нефтепродуктов за три десятилетия, поскольку экономики, страдающие нехваткой энергоносителей, перенаправляют потоки на Штаты, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на правительственные данные.

Так, более 11 миллионов баррелей сырой нефти и нефтепродуктов, в частности дизельного топлива, экспортировалось из портов США на прошлой неделе. Это самый большой показатель с февраля 1991 года, когда продолжается фиксация данных.

Рост в энергетическом экспорте, прежде всего, обусловлен наращиванием поставок дизельного топлива (+20%). Зарубежные продажи сырой нефти превысили 4 миллиона баррелей в сутки вторую неделю – впервые после того, как в конце 2015 года законодатели отменили десятилетний запрет на экспорт.

Европа и Азия борются с одними из худших энергетических кризисов в истории, и вскоре поставки нефти могут сократиться еще больше. Ранее министр нефти Саудовской Аравии заявил, что альянс ОПЕК+ рассмотрит возможность сокращения добычи, чтобы устранить дислокацию между фьючерсной торговлей и основными силами спроса и предложения.

Напоминаем:

Цены на нефть упали в среду после роста почти на 4% в предыдущий день из-за снижения опасений относительно неизбежного сокращения добычи ОПЕК+.